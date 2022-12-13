تونسي يتزوّج امرأتين بعقد قران تونسي..ومفاجأة بخصوص هوية الزوجة الثانية..!

قال مواطن ان شقيقته المقيمة في ايطاليا اكتشفت أن زوجها تزوج إمرأة ثانية هذا العام في تونس وبعقد قران تونسي وعلى الصيغ القانونية دون طلاق.

وأوضح المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أنه لم يتم ادراج زواجه الأول بالوثائق التونسية لأنه كان مستبعدا أمنيا في فترة حكم بن علي حيث كان معارضا سياسيا، مشيرا الى أنه تزوج شقيقته في ايطاليا وبعقد قران تونسي.

وتابع أن الصدمة الثانية تكمن في أن الزوجة الثانية التي تزوجها سرا، تبيّن انها ابنة عمهم وهي مقرّبة منهم جدا كما كانت على علم بزواج قريبتها منذ 2004 قبل ان تتزوجه بشكل قانوني العام الحالي.

وقال إن ابنة عمتهم كانت نشرت تدوينة على فيسبوك للاعلان عن زواجها في شهر أوت الماضي وتم تهنئتها من طرف شقيقته (الزوجة الأولى) قبل ان تكتشف انها ابنة عمها تزوجت زوجها.

وأضاف أنه بسبب تعرّض صهره لملاحقات أمنية بسبب نشاطه السياسي فـإنه لم يتم ادراج اي معلومة بخصوص زواجه الأول بالوثائق الرسمية على مستوى حالته المدنية بمضمون الولادة ونفس الأمر بالنسبة لشقيقته وهي الثغرة التي استغلها صهره لاتمام زواجه الثاني على الصيغ القانونية في تونس.

وأكد أن المسألة معقّدة وتتطلب اجراءات قضائية طويلة قبل اثبات الحالة المدنية لشقيقته.