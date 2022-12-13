مفزع: 30 بالمائة من قطيع الأبقار مصاب بداء السل..

أكد عميد البياطرة أحمد رجب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 أن 30 بالمائة من قطيع الأبقار مصاب بداء السل، داعيا ووارة الفلاحة إلى تحمل مسؤولياتها وفرض رقابة صارمة لحماية القطيع والمواطن من الأمراض وفق تعبيره.

وأفاد رجب في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن المشكل يتعلق خاصة بالمواد الحيوانية الطازجة على غرار ‘القوتة’ والحليب الطازج وغيرها، مشيرا إلى وجود إضرار بالأمن القومي.

وطالب المتحدث وزارة الإشراف بتطهير القطيع من السل حتى لا ينتقل المرض للمواطنين.

كما اتهم أحمد رجب رئيس غرفة القصابين بذبح بقرة مريضة بالسل وبين أنه كان يعتزم ترويج لحمها في الأسواق، مؤكدا أنه يريد تحميل المسؤولية للبيطري في هذا الخصوص.