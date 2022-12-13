عاجل: ايقاف مغني الراب “سمارا” بعد مداهمة منزله..وهذا ما حجز لديه..

أذنت النيابة العمومية بنابل ليلة أمس بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من ضمنهم مغني الراب ” سمارا ” اثر مدامهة وحدات الامن لمنزله .

و حسب ما اوردته قناة التاسعة فقد استوقفت دورية أمنية في مدينة الحمامات شخصين على متن سيارة و يتفتيشها تم العثور على بقايا مخدّر “الزطلة ” .

و أفادت ذات المصادر أن المذكورين حاولا ارشاء أعوان الدورية الأمنية بعرض مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيلهما.

هذا وقد تمّ اعلام النياية العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة البحث من أجل تهمة ” استهلاك مادّة مخدرة و محاولة ارشاء دورية امنية “.

و بالتحري معهما اعترفا انهما كانا في طريقهما الى منزل مغني الراب “سمارا “و الذي بمداهمة منزله وتفتيشها تمّ العثور على بقايا سجائر “زطلة” كما تم العثور على أقراص مخدّرة .