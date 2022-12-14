30 % من قطيع الأبقار مصاب بالسل: غرفة القصابين تكشف وتوضح..

نفى أحمد العميري رئيس غرفة القصابين تصريحات عميد الأطباء البياطرة بأن 30 % من قطيع الأبقار مصاب بالسل، مشدّدا على أنّ هذه النسبة مبالغ فيها .

وأكد أحمد العميري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أن ”كل المسالخ في تونس الكبرى وبعض الولايات مراقبة لكن هناك مسالخ عشوائية لا نعلم عنها شيئا وقد تكون فضاء لذبح أيقارة مصابة بمرض السل” وفق تعبيره.

وقال: ” كيف يمكن لطبيب بيطري أن يصرح بأنّ لحوم الأبقار المصابة بالسل لا تمثل خطرا على صحة المستهلك بعد الطهو؟.. هذه التصريحات غير معقولة بالمرة”.

وأكّد العميري أنّ كل المسالخ البلدية مراقبة، لكن هذا لا يعني عدم وجود أخرى عشوائية، وأنّ الغرفة طالبت وتطالب بتمكين القصاب من شهادة ذبح مؤشر عليها من طبيب بيطري عند كل عملية ذبح.