قائمة الفائزين بجائزة لينا بن مهني لحرية التعبير 2022..

أعلنت لجنة تحكيم جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير التي يمنحها الاتحاد الأوروبي في تونس، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ،عن الفائزين بالدورة الثالثة :

– المرتبة الأولى لعيسى زيادية بمقاله الهجرة عبر صربيا… خيط الأمل الجديد لشباب تطاوين ؛

– المرتبة الثانية لسناء عدوني بمقالها تجميد البويضات في تونس: حين تسلب الدولة من النساء

حقه ّن في الأمومة ؛

– المرتبة الثالثة بالتساوي : لمبروكة خذير بمقالها ضحايا التصيّد الالكتروني في تونس… مجتمع يدين وقانون ي ّجرم لكن ال يحمي! ولبهيرة عوجي بمقالها تونس : تغييب حق الموقوف في “الفحص الطبي” يقتل

واعتبرت لجنة التحكيم بأن هذه الدورة شهدت مشاركة متميزة كّما وكيفا. وكان اختيار المقالات الفائزة صعبا نظرا لطبيعة المواضيع والمستوى المهني الرفيع للمقالات.

وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، بأن بعثة الاتحاد تدعم من خالل جائزة لينا هذه الصحافة ذات المستوى الجيد. وذ ّكر بأن حرية التعبير والوصول إلى معلومة موثوقة جزء من ركائز ديمقراطيّتينا، من دونهما تنعدم كل حياة ديمقراطية.

وتوجه بعثة االتحاد األوروبي في تونس شكرها لكل الصحافيات/ين الذين شاركوا في هذه الدورة وتحثهن/هم على المشاركة في النسخة القادمة.

كما تعبر البعثة عن امتنانها لأعضاء لجنة التحكيم وهم السيدات آسيا العتروس وألفة بلحسين وهندة الشناوي والسيدين الصادق بن مهني والعربي شويخة (رئيس)