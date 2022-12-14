ورشة عمل تحت إشراف وزارة التربية تطرح مسألة الدمج المدرسي للأطفال في وضعيات احتياجات خصوصية

انطلقت، امس الثلاثاء، أشغال ورشة عمل تحت إشراف وزارة التربية، وذلك في إطار إرساء الاستراتيجيّة الوطنيّة للدّمج المدرسي ومواصلة التشاور حول أهمّ محاورها المتعلّقة بالأطفال في وضعيّات احتياجات خصوصيّة.

وتهدف هذه الورشة، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية اليوم الإربعاء، إلى تقديم المعطيات الأوّليّة للتقرير الوطني حول الدّمج المدرسي وتحديد مفاهيم اضطرابات التّعلّم وطيف التّوحّد والإعاقة بالإضافة إلى تقديم اقتراح نصّ ينظّم دمج مختلف الاحتياجات الخصوصيّة.

ويُنتظر من الورشة تقديم تعريفات لمختلف وضعيّات الاحتياجات الخصوصيّة قابلة للصّياغة في شكل نصّ قانوني ينظّم عمليّة دمجهم ويحدّد مسار تعلّمهم.

ويشارك في هذه الورشة ممثلون من مختلف الوزارات وهي الصّحّة والشؤون الاجتماعيّة والأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ والتشغيل والتّكوين المهني والتّعليم العالي بالإضافة إلى المجتمع المدني (في حدود 5 جمعيات مختصّة في المجال) ومختصون في المجال من بينهم جامعيّون وأطبّاء ومختصون في التقويم الوظيفي ومختصون في تقويم النّطق.

كما سيشارك أخصائيون في طب النفس من وزارة التّربية ومتفقّدون (ابتدائي وثانوي) ومستشارون في الإعلام والتّوجيه المدرسي فضلا عن مديري مؤسّسات تربويّة وإطارات وزارة التربية.