تعزيز العلاقات الثنائية محور لقاء بين رئيسة الحكومة وسفير إسبانيا الجديد بتونس



مثل تعزيز العلاقات الثنائية، محور اللقاء الذي دار اليوم الاربعاء، بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وسفير إسبانيا الجديد بتونس فرانشيسكو خافيير بويغ سوارا، بقصر الحكومة بالقصبة.

ونوّهت بودن خلال اللقاء، بمتانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، مثمّنة دور اسبانيا في دعم تونس ومساندتها في مختلف المحطات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما أبرزت أهمية الإعداد لإنجاح مختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، لاسيما التحضير لأعمال الاجتماع التاسع رفيع المستوى الذي سيُعقد بمدريد بين رئيسة الحكومة ورئيس الوزراء الاسباني، مؤكدة ضرورة رفع نسق تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين.

من جانبه، أشاد الديبلوماسي الإسباني بمتانة العلاقات بين تونس واسبانيا، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة دعم المشاريع والبرامج الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس.