“توننداكس” ينهي معاملات الاربعاء على تراجع طفيف بنسبة 02ر0 بالمائة



انهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات حصة ،الاربعاء، على شبة استقرار مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 02ر0 بالمائة ليبلغ 2ر8108 نقطة ، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وبلغ حجم المبادلات 7ر30 مليون دينار مدفوعا بتحقيق عشر عمليات تبادل في شكل كتل لسهم شركة صنع المشروبات بتونس استقطبت مبادلات بقيمة 9ر25 مليون دينار، وشملت هذه العمليات مليون و784 الف و736 سهم بقيمة 5ر14 دينار للسهم الواحد

وحقق سهم شركة الايجار العربية لتونس، افضل اداء متقدما بنسبة 4 بالمائة (86ر2 دينار) واستقطب حجم مبادلات بقيمة 35 الف دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للبلور الذي تطور بنسبة 7ر1 بالمائة (8ر8 دينار)

وفي المقابل تراجع سهم الشبكة التونسية للسيارة والخدمات بنسبة 5ر4 بالمائة وسط حجم مبادلات بقيمة 26 الف دينار