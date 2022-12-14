تراتيب الإضراب العام بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري



أعلنت الجامعة العامة للإعلام، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، عن تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

ودعت الجامعة العامة كافة منظوريها، إلى مقاطعة كل التنقلات الخارجية والبرامج المباشرة، وتأمين نشرات إخبارية موجزة، إضافة إلى التذكير بالإضراب وقراءة بيانات النقابات التابعة للقطاع حول الإضراب.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أصدر يوم 8 ديسمبر الجاري، برقية تنبيه بإضراب بالمؤسستين مركزيا وجهويا، للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بتنقيح النظام الأساسي، وفق اتفاق 28 جوان 2021 ، الممضى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

يذكر أن برقيّة التنبيه بالإضراب، الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكدت على أنه لم يقع الاستجابة إلى المطلب المذكور، رغم استنفاذ جلسات الحوار المتعدّدة والاتفاق مع الطرف الإداري، ووروده لدى مصالح رئاسة الحكومة منذ أكثر من سنة.