بطولة الرابطة المحترفة الاولى  : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الثانية ذهابا من منافسات المجموعتين الاولى والثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 14 ديسمبر
المجموعة الاولى
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 حسين علي (90 زائد2)
-الملعب التونسي 1 اسامة السهيلي (50)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 13 5 4 1 0 14 4
2-الترجي الرياضي 11 5 3 2 0 7 2
3-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8
–الملعب التونسي 7 6 1 4 1 7 6
–امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 9
6-اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7
7-النادي البنزرتي 5 6 1 2 3 5 9
8-النادي الصفاقسي 3 4 0 3 1 2 4
المجموعة الثانية
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 هيكل الشيخاوي (3) (66)/محمد امين بوزيان (55)
النادي الافريقي صفر
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
الاتحاد الرياضي المنستيري 13 6 4 1 1 8 2
الاتحاد الرياضي بنقردان 12 6 4 0 2 5 2
الأولمبي الباجي 11 7 3 2 2 8 6
المستقبل الرياضي بسليمان 9 6 2 3 1 4 4
المستقبل الرياضي بالرجيش 6 7 1 3 3 2 4
النجم الرياضي بالمتلوي 6 7 1 3 3 3 7
أولمبيك سيدي بوزيد 5 5 1 2 2 5 6
النادي الإفريقي 2 4 0 2 2 2 6