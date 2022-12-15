كأس العالم 2022: الفرنسي هوغو لوريس أكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ المونديال

سجل هوغو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي لكرة القدم رقماً جديداً كأكثر حراس المرمى مشاركة في بطولات كأس العالم، برصيد (19) مباراة، بالتساوي مع الحارس الألماني مانويل نوير، الذي غادر منتخب بلاده نهائيات كأس العالم قطر 2022 في الدور الأول.

وتجاوز الحارس الفرنسي مجموعة من نجوم اللعبة على مر التاريخ مثل الألماني سيب ماير والبرازيلي كلاوديو تافاريل، ولكليهما (18) مباراة.

وكان لوريس، الذي يحرس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي أيضاً، قد حقق إنجازاً آخر في ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا، بتجاوزه رقم مواطنه ليليان تورام، كأكثر اللاعبين تمثيلاً لمنتخب فرنسا برصيد (144) مباراة دولية، وسيكون اللاعب على مقربة من لقب تاريخي في حال تتويجه مع منتخب بلاده بالكأس للمرة الثانية في النهائي يوم الأحد المقبل أمام الأرجنتين، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز باللقب في مونديال روسيا 2018.