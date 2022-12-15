تأجيل الاحتفالات الرسمية الخاصة بإحياء الذكرى 12 للثورة بسيدي بوزيد

أكد مدير المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر 2010 نجيب كوكة في تصريح ل”وات” انه تم تأجيل الاحتفالات الرسمية الخاصة بإحياء الذكرى ال12 للثورة بسيدي بوزيد إلى ما بعد الانتخابات الرسمية.

وحسب المعطيات التي أكدها ل”وات” فانه ستدور العديد من الفقرات التنشيطية يوم 18 ديسمبر بالشارع الرئيسي إلى جانب حفلة موسيقية بمسرح الهواء الطلق يوم 20 ديسمبر تحييه فرقة فرنسية بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وأيضا ندوة فكرية وأخرى اقتصادية وعدد آخر من الفقرات بمختلف المؤسسات على غرار مراكز الطفولة ومركز كبار السن، من المنتظر الإعلان عنها رسميا خلال الأيام القادمة.

وتم مساء امس الاربعاء، تعليق العديد من اللافتات بجانب ساحة البوعزيزي وبالشارع الرئيسي تضمنت بعض المطالب الخاصة بالجهة مثل سوق الانتاج الكبرى والمستشفى الجامعي وشركة جهوية للنقل .

من جهة أخرى، كان الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد قد نظم يوم 10 ديسمبر إحياء للذكرى ال12 لاندلاع الثورة التونسية، ندوة حول الاستثمار بسيدي بوزيد، كما أعدت جمعية 17 ديسمبر برمجة خاصة بهذه الذكرى انطلقت يوم 13 ديسمبر بلقاء حواري حول مناهضة العنف المسلط ضد النساء وتتواصل يوم 16 ديسمبر من خلال ندوة دولية بعنوان “الثورة في عيون المؤرخين والمبدعين والإعلاميين” وندوة ثانية يوم 18 ديسمبر بعنوان “معا نبني المستقبل” سيقع خلالها تسليم الجائزة الدولية للإعلام والثقافة لسنة 2022 وأيضا دورة وطنية في التايكوندو يوم 25 ديسمبر بقاعة الشهيد محمد البراهمي بسيدي بوزيد، وذلك حسب ما أكده رئيس جمعية 17 ديسمبر عبد الوهاب جلالي في تصريح ل”وات”.

وتحتضن العديد من دور الثقافة بسيدي بوزيد فقرات تنشيطية بمناسبة الذكرى ال12 للثورة، على غرار دار الثقافة بالرقاب التي أعدت برنامجا ينطلق يوم 16 ديسمبر ويتواصل إلى 23 ديسمبر يتضمن عددا من المعارض والعروض المسرحية والسينمائية والورشات الموجه لمختلف الفئات العمرية.

يشار إلى ان هيئة المهرجان، دأبت خلال السنوات الماضية على برمجة العديد من الفقرات لإحياء الذكرى الأولى لاندلاع شرارة الثورة التونسية وقد برمجت خلال السنة الفارطة مجموعة من الفعاليات التنشيطية بساحة محمد البوعزيزي وسط المدينة بمشاركة ممثلي الأطياف السياسية والمدنية والثقافية على الصعيدين الجهوي والوطني وحضور جماهيري واسع للدلالة على أهمية التغيير الحاصل في نظام الحكم منذ أكثر من عقد من الزمن .

ومن ابرز الأنشطة التي انتظمت حفل فرقة “الشيخ الإمام” وندوة اقتصادية حول “المناطق الصناعية والاستثمار” إلى جانب ندوة فكرية وسياسية بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية حول موضوع “أي نظام سياسي نريد؟ “، كما تمت برمجة حفلات موسيقية لكل من فرقة “أولاد المناجم ” ومغني الراب “نوردو”والفنانة يسرى المحنوش وعروض للفرق الجهوية للموسيقى والغناء بسيدي بوزيد .