مشاركة رئيس الجمهورية في منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي بواشنطن

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء امس الأربعاء بمركز المؤتمرات بواشنطن، في أشغال اختتام منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي المنعقد تحت شعار “شراكة من أجل مستقبل مزدهر ومتين في إفريقيا”.

وجرى اختتام هذا المنتدى بحضور الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وعدد من رؤساء دول وحكومات افريقية مشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة الاميركية وافريقيا، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اجرى يوم الأربعاء بمركز المؤتمرات بواشنطن، جلسة عمل مع وزير الخارجية الأمريكي “أنطوني بلينكن”.

يشار الى ان منتدى الاعمال الامريكي الافريقي والذي انعقد خلال اليوم الثاني لقمة قادة دول الولايات المتحدة وافريقيا بواشنطن، مثل فرصة لرؤساء الدول وقادة الأعمال والحكومات في الولايات المتحدة وأفريقيا، لمناقشة سبل تعزيز شراكات متبادلة لخلق فرص عمل ودفع النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء القارة، فضلا عن مناقشة زيادة تدفقات رأس المال والتشجيع على خلق حركية في مجال ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا.