البحيري يفتح النار على قيس سعيد..

دعا اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية والإقتصادية في تونس.

واعتبر نور الدين البحيري في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن البلاد اليوم مهددة بالإفلاس أو هي في وضع إفلاس ورئيس الدولة يوجه الاتهامات لكل من يعارضه معتمدا سياسة فردية.

وتابع أن قيس سعيد يفتقر للمواد المالية التي تمكنه من تغطية النقص الحاصل في العديد من المواد عن طريق التوريد ورغم ذلك يرفض مصارحة الشعب بالحقيقة وفق تعبيره.

وأقر البحيري بان الوضع في تونس اليوم نتيجة تراكمات على مدى 60 سنة، لكن قيس سعيد قام بإسقاط البلاد في قلب الجحيم وما تم تحقيقه على مدى الـ60 سنة محاه في لحظة.