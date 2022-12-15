رصد 12 مخالفة انتخابية بمختلف الدوائر التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 منذ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم السبت القادم الموافق لـ17 ديسمبر 2022، 12 مخالفة وذلك إلى حدود اليوم الخميس، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله

وأوضح المصدر ذاته، مساء اليوم الخميس، في تصريح لصحفية (وات)، أن هذه المخالفات تعلقت بتعمد بعض المترشحين تعليق البيان الانتخابي دون التأشير عليه من قبل الهيئة والتعليق خارج الأماكن المخصصة واستعمال علم الجمهورية على المعلقات وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص وأخرى تمحورت حول القيام بأنشطة دعائية غير مصرح بها ونشر نتائج سبر الآراء

وأشار بن عبد الله، إلى أن عدد الأنشطة الدعائية المصرح بها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 ، بلغت منذ بداية الحملة يوم 25 نوفمبر الفارط وإلى غاية اليوم الخميس 572 نشاطا

وبخصوص إيقاف المترشح رمزي الكبير عن دائرة منزل تميم والذي تمت إحالته منذ يومين على النيابة العمومية في قضية حق عام، بين أنه سيتم احتساب التصويت لفائدته في نتائج الانتخابات باعتبار عدم صدور حكم قضائي بات في شأنه، مضيفا أنه على عكس المترشح عن دائرة قربة محمد طارق يدعس الذي لن يتم احتساب التصويت لفائدته رغم وجود اسمه ضمن قائمة المترشحين على ورقة الانتخاب وذلك بعد ان سحب ترشحه في الآجال القانونية

وجدير بالذكر ان 39 مترشحا من بينهم 4 نساء يتنافسون على 6 مقاعد بالبرلمان موزعين على 6 دوائر انتخابية تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 وهي نابل وقربة ومنزل تميم و”قليبية-حمام الغزاز” و”منزل بوزلفة-الميدة”، و”دارشعبان الفهري- بني خيار”

هذا ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1، 356024 ناخبا وناخبة ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 148 مركز اقتراع تضم بدورها 427 مكتب اقتراع