تبتزه وتسلبه 200 ألف دينار بعد ايهامه بالحمل من علاقة جنسية عابرة معه..!

منظمة الصحة العالمية تتوقع موعد اتنهاء كورونا وجدري القردة..

الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بأكثر من 7 درجات وقد تصل إلى 10 درجات..

الحزب الجمهوري يجدد الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية..

السماح استثنائيا بتنظيم مباريات في ملعب الشاذلي زويتن

2022/12/15 أخبار, المصدر, رياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان نشرته مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن السماح بصفة استثنائية وظرفيّة بتنظيم مباريات في ملعب الشاذلي زويتن.

وأشارت الوزارة إلى أنّ القرار تمّ اتّخاذه عقب الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، مضيفة أنّه سيتم لاحقًا استكمال الأشغال إلى جانب تحديد عدد الجماهير المسموح لها بحضور المباريات بالاتفاق بين جميع الأطراف.

يذكر أنّ الرابطة المحترفة لكرة القدم كانت قد راسلت بداية شهر ديسمبر الجاري كلّ من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي من أجل اختيار ملعب لاحتضان مبارياتهم، في ظلّ الأشغال التي يشهدها ملعب حمادي العقربي برادس والتي ستتواصل حتى نهاية شهر جانفي القادم، إلى جانب غلق ملعب المنزه الذي يشهد عملية إعادة تهيئة ستتواصل حتى نهاية سنة 2024.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn