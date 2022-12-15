السماح استثنائيا بتنظيم مباريات في ملعب الشاذلي زويتن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان نشرته مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن السماح بصفة استثنائية وظرفيّة بتنظيم مباريات في ملعب الشاذلي زويتن.

وأشارت الوزارة إلى أنّ القرار تمّ اتّخاذه عقب الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، مضيفة أنّه سيتم لاحقًا استكمال الأشغال إلى جانب تحديد عدد الجماهير المسموح لها بحضور المباريات بالاتفاق بين جميع الأطراف.

يذكر أنّ الرابطة المحترفة لكرة القدم كانت قد راسلت بداية شهر ديسمبر الجاري كلّ من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي من أجل اختيار ملعب لاحتضان مبارياتهم، في ظلّ الأشغال التي يشهدها ملعب حمادي العقربي برادس والتي ستتواصل حتى نهاية شهر جانفي القادم، إلى جانب غلق ملعب المنزه الذي يشهد عملية إعادة تهيئة ستتواصل حتى نهاية سنة 2024.