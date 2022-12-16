تقرير: ارتفاع الرسوم لوسطاء اللاعبين في الانتقالات الدولية لعام 2022 بنسبة قدرها 3ر24 بالمائة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ارتفاع نسبة الرسوم التي دفعتها الاندية لوسطاء اللاعبين في الانتقالات الدولية لعام 2022 بنسبة قدرها 24.3 % مقارنة بالعام الماضي.

وذكر الفيفا في تقرير نشره أن إجمالي الرسوم التي تم دفعها مقابل خدمات وسطاء الأندية بلغ 622.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة قدرها 24.3 % في إنفاق الأندية على هذه الرسوم مقارنة بعام 2021، وأقل بنسبة 4.9 % من الرسوم التي تم تسجيلها عام 2019 وبلغت حينها 654.7 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن هذه الأندية قد استعانت بوسطاء في 1532 عملية انتقال دولية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة جداً بنسبة بلغت 22.4 % مقارنة بعام 2021، وهو رقم غير مسبوق.. كذلك، بلغت قيمة رسوم الخدمات التي تم دفعها للوسطاء الذين يمثلون الأندية في الصفقات مستوى قياسياً وصل إلى 450.1 مليون دولار، وهو ما يتخطى الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 والبالغ 425.6 مليون دولار.

وأشار إلى أن الأندية الأوروبية حصدت ما نسبته 96.2 % من إجمالي 622.8 مليون دولار تم دفعها على شكل رسوم خدمات للوسطاء، بحيث شكلت أندية إنقلترا (203.2 مليون)، وإيطاليا (88.5 مليون)، والبرتغال (65.9 مليون)، وإسبانيا (60.4 مليون)، وألمانيا (56.1 مليون) وفرنسا (30.0 مليون) بمفردها 80.9 % من إجمالي الرسوم المدفوعة حول العالم.

ولفت تقرير فيفا النظر إلى أن عام 2022 شهد إتمام 3086 انتقالاً دولياً انطوى على وجود وسيط واحد أو أكثر لتمثيل اللاعبين (أي 15.3 % من إجمالي الانتقالات)، ويمثل هذا رقماً قياسياً وزيادة بنسبة 17.7 % مقارنة بعام 2021.