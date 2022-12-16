سحب ملف تونس من اجتماعات النقد الدولي: النوري يفجرها ويفضح هذه الأطراف..#خبر_عاجل

قال الاستاذ في الإقتصاد فتحي النوري، ان سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، يعتبر اكبر صفعة لتونس.

وأشار فتحي النوري الى ان عدة اطراف ساهمت في فشل استكمال اجراءات القرض مع النقد الدولي، خاصة من رفضوا الاتفاق ومن بينهم اتحاد الشغل.

وكشف النوري اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022،في تصريح لاذاعة شمس أف أم عن وجود ايادي خفية وجهات داخلية وخارجية تعمل ضد مصلحة تونس.

ودعا النوري من جهة ثانية الحكومة، الى الاصغاء والجلوس مع اتحاد الشغل والاطلاع على برنامجه الاصلاحي.

وشدد النوري على ان رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من بيده الحلول اليوم، داعيا اياه الى الكف عن المراسيم والاهتمام بالاقتصاد عبر الاستعانة بالكفاءات والخبراء.