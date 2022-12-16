اجتماع اللجنة التوجيهية لعرض خرائط الطريق القطاعية لسلاسل القيمة الثلاث: زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها و البلاستيك التقني

يجمع مشروع STED-AMT التابع لمكتب منظمة العمل الدولية للجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا شركاءه ممثلين عن الوزارات وأصحاب الاعمال والنقابات العمالية و تحت إشراف السيد وزير التشغيل و التكوين المهني لتقديم تقرير نشاط مشروع STED-AMT خلال عام 2022 وخطة عمله لعام 2023 من ناحية، و مناقشة خارطة الطريق لتنفيذ توصيات دراسات تقييم الاحتياجات من المهارات لسلاسل القيمة: زيت الزيتون والبلاستيك التقني والتمور ومشتقاتها من ناحية أخرى .

تونس ، 8 ديسمبر 2022: في إطار مشروع STED-AMT “مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي: ملاءمة المهارات مع استراتيجيات تنمية القطاعات في الجزائر والمغرب وتونس”، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وبتنفيذ من منظمة العمل الدولية (م ع د)، اجتمعت اللجنة التوجيهية يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 بتونس العاصمة لتقديم خرائط الطريق القطاعية لسلاسل القيمة الثلاث : زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والبلاستيك التقني .تم هذا الاجتماع بحضور جميع أصحاب المصلحة في المشروع و منظمة العمل الدولية وكذلك المهنيين والصناعيين من سلاسل القيمة الثلاث التي يستهدفها المشروع في تونس.

ترأس الاجتماع السيد نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة رانيا بخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية في الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، السيدمحمد مقطوف بكاي،ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والسيد سامي سليني ، ممثل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) .

ويتألف مشروع STED-AMT من وضع استراتيجيات فعالة للمهارات في قطاعات اقتصادية مختارة تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي أو قطاعات التصدير، فضلا عن تنمية قدرات أصحاب المصلحة على سد الثغرات في المهارات وتصميم وتنفيذ استراتيجيات التوقع في هذا السياق.

ومكنت الاجتماعات المختلفة مع الشركاء والبعثات الميدانية من وضع خرائط طريق مفصلة لكل توصية من التوصيات المحددة مع جميع شركاء المشروع. وهكذا، قسمت التوصيات إلى جدول يفصل كل منها، والإجراءات التي يتعين تنفيذها، والأهداف، والمسيرين، والشركاء، والمدة والاحتياجات من الدعم التقني والخبرة الفنية من قبل منظمة العمل الدولية (خطة العمل). وقد عرض هذا الجدول ونوقش في اجتماعات ثنائية مع شركاء المشروع الرئيسيين الذين تم تحديدهم كمسيرين لتوصية واحدة أو أكثر.

تمت دعوة هؤلاء الأخيرين لتقديم تعاليقهم ، والتي تم أخذها بعين الاعتبار بعد ذلك في النسخة النهائية من خرائط الطريق. بعد ذلك ، مكنت الاجتماعات والزيارات المختلفة من تنقيح الجدول التحليلي للتوصيات في أوراق البرامج بمعلومات غنية ومفصلة ، والتي من المرجح أن تسهل تفعيل هذه التوصيات

. يهدف هذا الاجتماع إلى التحقق من خرائط الطريق وخطة العمل لعام 2023.

حول مشروع STED-AMT:

ويهدف مشروع STED-AMT إلى تحسين القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في الجزائر والمغرب وتونس، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة لتطوير واستخدام المهارات في قطاعات تصدير مختارة وتعزيز التعاون والتعلم المتبادل بين هذه البلدان الثلاثة. وللقيام بذلك، يعتمد البرنامج على النهج المنهجي “STED-AMT: مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي” الذي وضعته منظمة العمل الدولية، والذي يقوم ابتداء من رؤية للتنمية تتقاسمها الجهات الفاعلة في القطاع، بتحليل العرض والطلب الحاليين للمهارات، وتحديد أوجه النقص الحالي والمستقبلي في هذا المجال، واقتراح إجراءات لمعالجة عدم التطابق بين العرض والطلب على المهارات من خلال تطوير وتعزيز المهارات اللازمة لتحقيق ذلك. تحقيق رؤيتها الجديدة للمستقبل. والنتيجة النهائية المتوقعة هي إنشاء آلية وطنية وقطاعية مكرسة لمسألة تقييم الاحتياجات من المهارات.

وينص النهج المعتمد في تنفيذ المشروع على تنظيم حلقات عمل في اللحظات الرئيسية لنهج STED-AMT بهدف تقاسم المعلومات التي تم جمعها وتحليلها ثم مناقشة وإنتاج العناصر اللازمة لمواصلة هذه العملية.

الشركاء المشاركون:

– الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)

– وزارة التكوين المهني و التشغيل MEFP))

– المرصد الوطني للتشغيل و المهارات (ONEQ)

– الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI)

– المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (CNFCPP)

– المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين (CENAFFIF)

– الوكالة التونسية للتكوين المهني (ATFP) / CSFSOP

– وزارة الصناعة والمناجم و الطاقة (MIME)

– وزارة التجارة وتنمية الصادرات (MCDE)

– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MESRS)

– وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (MARHPM)

– وزارة الاقتصاد والتخطيط (MEP)

– المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI)

– وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي (AVFA)

– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)

– الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)

– المركز الفني للتمور

– المجمع المهني المشترك للتمور

– المركز الفنى للصناعات الغذائية

– المهنيون والصناعيون في سلسلة قيمة زيت الزيتون

– المهنيون والصناعيون في سلسلة قيمة التمور ومشتقاتها

– المهنيون والصناعيون في سلسلة القيمة للبلاستيك التقني

لمعرفة المزيد عن أنشطة مكتب منظمة العمل الدولية في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا ، زوروا موقعنا على الرابط التالي: https://www.ilo.org/africa/about-us/offices/algiers/lang–fr/index.htm?fbclid=IwAR0tqRqTsxFa6tkz8LnyV_9QF0jDR2oykCO0uCMOQERPrDpKe812lvk1VRM