عاجل: وفاة تلميذ 15 سنة بعد سقوطه من شاحنة..

توفي امس الخميس تلميذ بالمدرسة الاعدادية بالدغرة يبلغ من العمر 15 سنة متأثرا بإصابات خطيرة ، اثناء عودته من الدراسة وذلك بعد سقوطه من الصندوق الخلفي لشاحنة خفيفة كان يمتطيها عائدا الى منزله بمنطقة فج بوحسينة التابعة لمعتمدية القصرين الجنوبية.

وقد تم ايواء التلميذ في قسم الانعاش بالمستسفى الجهوي بالقصرين في مرحلة اولى ثم تم نقله في مرحلة ثانية الى احد مستشفيات ولاية سوسة ، وتم ارجاعه مجددا الى مستشفى القصرين ليتوفى مساء امس متأثرا بإصاباته البليغة .

ووفق المعطيات الاولية لعائلة التلميذ فقد انهى ساعات دراسته بالمدرسة الاعدادية المذكورة ولم ينتظر الحافلة التي تقل التلاميذ وقام بإمتطاء الصندوق الخلفي لشاحنة خفيفة ليتعرض الى السقوط باحد المنعرجات مما خلف له عدة اصابات خطيرة اودت بحياته وفق ما اورده راديو الديوان أف أم.