إنجاز علمي واقتصادي تونسي‎‎ جديد

في إنجاز علمي واقتصادي واجتماعي جديد، تمكنت مخابر “ميديس” من إنتاج “بيوبستيسديد” مستخرج من بكتيريا طبيعية تدعى “Bacillus thuringiensis”، غير مضرة موجهة للنشاط الفلاحي، حيث تعمل على مقاومة الحشرات التي تضرب القوارص والزياتين والأشجار المثمرة…

سيمكّن هذا الإنجاز من الاستجابة لمستلزمات السوق المحلية من هذه المادة والاستغناء عن توريدها من الخارج وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن فرص التشغيل التي سيوفرها خاصة وأن الشركة تتوجه في المستقبل نحو تصدير هذه المادة لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعني زيادة الإنتاج وتوسيع نقاط التصنيع.

وقد قضّى مخبر البيوتكنولوجيا بصفاقس سنوات كثيرة في العمل والاجتهاد إلى حين اكتشاف هذه البكتيريا سنة 2009 لتعقبها سنوات أخرى من الشراكة مع دول أوروبية وغيرها كفرنسا، إيطاليا، تركيا، لبنان وألمانيا بهدف تثمين نتائج الأبحاث وتحويلها من المخابر إلى المصانع وصولا إلى تسويقها.

هذا الإنجاز دفع مجموعة “ميديس” إلى افتتاح وحدة موجهة للصحة النباتية بعد أن اشتغلت الشركة طويلا صحة الانسان والصحة الحيوانية، وهو ما سينجر عنه مواطن شغل إضافية تفتح في وجه الشباب، زيادة على تحسين جودة المنتوجات الفلاحية التونسية وصحة المستهلك عبر التقليص من استعمال المبيدات الكيميائية.

هذا وسيتم الإعلان عن هذا الإنجاز بأكثر تفاصيل في ندوة صحفية بمقر الشركة بنابل بحضور حوالي 80 شخصية علمية واقتصادية ممثلين لسبع دول.