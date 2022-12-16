كأس العالم قطر 2022 – مدرب كرواتيا: المغرب أجمل مفاجآت المونديال ومباراتنا معه صعبة..

أكد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أن مباراة تحديد المركز الثالث غداً أمام المغرب في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 تعتبر بمثابة نهائي بالنسبة لمنتخب كرواتيا، لأن الفوز فيها يضمن الحصول على ميدالية في المونديال.

وقال داليتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: “إن منتخب المغرب قدّم مستويات متميزة، وكان أجمل مفاجأة في المونديال بفضل إمكاناته الفنية الرائعة والروح القتالية التي أبرزها خلال المباريات، ما يؤكد على صعوبة المباراة غداً”.

وأضاف: “بعد مونديال روسيا 2018 لم يتوقع أحد أن يصل منتخب المغرب للدور نصف النهائي في مونديال قطر. لقد كان مفاجأة البطولة. ونحترمه بشكل جيد ولكننا جاهزون تماماً وندرك أن المباراة قوية وصعبة وهي تحدٍ بالنسبة لنا وكما قلت كأننا نخوض مباراة نهائية”.

وقال داليتش: “إن منتخب كرواتيا حقق إنجازاً في نسخة 1998 بفوزه بالميدالية البرونزية، وهذا يعكس أهمية تحقيق المركز الثالث ويحفّز اللاعبين لتحقيق الفوز في لقاء الغد لتكرار الإنجاز ذاته وليعود المنتخب إلى بلاده مرفوع الرأس”.

وأشار إلى أن المنتخب سيخوض غداً لقاءه السابع خلال شهر واحد، في ظل معاناة لاعبين اثنين من الإصابة هما مارسيلو بروزوفيتش وجوزيب يورانوفيتش، حيث سيتحدّد موقفهما من المشاركة في وقت لاحق قبل المباراة، موضحاً أن المباراة مع المغرب ستكون مختلفة عن لقاء دور المجموعات وبالتالي لا يود اللعب بشكل أساسي بلاعبين يعانون من إصابات حتى لا يخسر التبديلات.

من جانبه، قال اللاعب ماتيو كوفاسيتش: “أود أن أقول إن ما حققناه حتى الآن، بكوننا تواجدنا ضمن أفضل أربعة منتخبات، هو إنجاز كبير”.

وأضاف :”لكننا بالطبع نشعر بالحزن، حيث إنه عند الوصول للدور قبل النهائي، يرغب المنتخب في التأهل للنهائي، لكن للأسف لم يتحقق ذلك في هذه المرة”.

واختتم بأن تركيزهم ينصب على مباراة الغد التي ينتظر أن تكون قوية ومثيرة، وسيعملون على بذل أقصى الجهود للظفر بالميدالية البرونزية والعودة بها إلى الوطن.