عاجل: العثور على امرأة مشنوقة داخل بناية مهجورة بسيدي حسين..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة امرأة عثر عليها مشنوقة داخل بناية مهجورة بجهة سيدي حسين السيجومي.

وتفيد الأبحاث الأولية بأن الهالكة وهي من سكان سيدي حسين السيجومي وفي منتصف العقد الرابع من العمر، اختفت عن الأنظار وانقطعت أخبارها منذ شهر نوفمبر الماضي وتم الابلاغ عن اختفائها من طرف أهلها.

وحسب ذات المعطيات فقد تفطن بعض المارة اليوم الخميس الى جثة الهالكة وهي مشنوقة بحبل داخل بناية مهجورة ليتم اعلام أعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان مرفوقين بممثل النيابة العمومية حيث تم معاينة جثة الهالكة والاذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لاعداد تقرير مفصل حول الأسباب العلمية لوفاتها وفق ما اوردته اذاعة موزاييك .