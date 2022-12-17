هذا ما قاله رئيس الجمهورية بعد تأدية واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بمدرسة حي النصر 1 بأريانة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت، مرفوقا بحرمه، واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بمدرسة حي النصر 1 بولاية أريانة، وذلك في إطار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

ودعا رئيس الجمهورية، في تصريح إعلامي، “التونسيين إلى عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية والاحتكام إلى ضمائرهم لاسترداد حقوقهم المشروعة في العدل والحرية “، مؤكدا أنهم وحدهم ” باختيارهم الحر وبوعيهم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد لبلادنا ”.

وأضاف قائلا “ليتذكر الذين سيتم انتخابهم اليوم أو في دورة ثانية أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص على ذلك القانون الانتخابي”.

وقال في هذا السياق ” لتكن السيادة للشعب لتحقيق الحرية والكرامة ولتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات شعبنا وتطلعاته في العزة والحرية والكرامة”.

وأكد الرئيس سعيد على أن اليوم يمثل “موعدا تاريخيا قبل انتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ليكون التونسيون في الموعد مع التاريخ ليعملوا من أجل القطع مع الذين نهبوا البلاد وخربوا ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب التونسي بطريقة اقتراع بائدة كما أثبتت التجربة”.

وأضاف أن اليوم “هو يوم تاريخي بكل المقاييس، تم تحديده واحترامه رغم كل العقبات والأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الاعلام وقدم نفسه على أنه في المسار ولكنه خارج مسار التصحيح وخارج 25 جويلية من سنة 2021”.

ودعا التونسيين إلى الاحتكام فقط لضمائرهم وعدم الاغترار بخطاب من وصفهم بـ”المشككين”، الذين قال إنهم “وضعوا أقنعة على وجوهكم واندسوا بين صفوفكم”. كما دعاهم إلى الانتباه خاصة إلى “من يدفع الأموال لشراء الذمم لأنهم لا يعتبرون المواطن مواطنا بل يعتبرونه ورقة اقتراع توضع في الصندوق”.

وأضاف رئيس الجمهورية قوله إن اليوم “سيُصنع تاريخ جديد لتونس .. تاريخ يعيش فيه كل التونسيين أحرارا، يجد كل واحد منهم حقه في وطنه وفي التعليم والصحة والنقل والضمان الاجتماعي التي تمثل مطالب التونسيين التي يجب أن تتحقق في المجلس القادم قبل انتخابات المجلس الثاني المتصل بانتخابات مجلس الجهات والأقاليم”.