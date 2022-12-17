عاجل-من بينها نقل جماعي للناخبين: عتيد تفجرها وتكشف عن تسجيل جرائم انتخابية..

أكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد) بسّام معطر ،رصد عدد من الإخلالات والتجاوزات عند إنطلاق العملية الإنتخابية إرتقت وفق رأيه في جانب منها إلى مستوى جريمة إنتخابية على غرار رصد عمليات نقل جماعي للناخبين من أمام مقر معتمدية الشابة (ولاية المهدية) لفائدة أحد المترشحين.

كما تم رصد ممثلي أحد المترشحين الإتصال بالناخبين علاوة على رصد قيام ممثلي المترشحين بمدرسة شارع بورقيبة بقفصة بإيصال الناخبين وإرشادهم الى مكاتب الإقتراع المعينة.

ودعا معطر خلال نقطة إعلامية بمناسبة انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم 17 ديسمبر 2022، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات.

ومن ضمن الإخلالات الإجرائية في مرحلة ما قبل افتتاح مراكز ومكاتب الاقتراع التي رصدتها جمعية عتيد في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت، التأخير الناجم عن عدم جاهزية المكتب (مدرسة الطواهرة بالجم المهدية) إلى جانب تسجيل غياب أحد أعضاء مكتب اقتراع (مركز الحبيب بورقيبة باجة الجنوبية).

كما تم رصد إخلال وضع القفل الخامس عند الإفتتاح سهوا ثم تكسيره بالمكتب عدد 4 بمركز الإقتراع بورقيبة بسيدي علوان/ المهديّة وإتلاف 4 أقفال عند غلق صندوق الاقتراع (المكتب عدد 2 والمكتب عدد 3 بمركز الاقتراع ابن سينا/ المهديّة/ مكتب عدد 1 بمدرسة الخضر حسين بنفطة-توزر)

وتم أيضا تسجيل تأخير في تعليق قائمات الناخبين بمركز الاقتراع (مدرسة الامام سحنون ومدرسة العفّة بمنوبة / مدرسة الخضر حسين بنفطة/ توزر)

وبالنسبة إلى الإخلالات المتّصلة بعملية الإقتراع أكد معطر أن أبرزها تعلق بإمضاء ناخب في الخانة غير المناسبة على قائمة الناخبين (المدرسية الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة – قبلّي الجنوبية/ مكتب عدد 5 مدرسة الباب الشمالي سوسة).