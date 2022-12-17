والداه وجدا دماء بغرفته: العثور على الطالب المفقود بقفصة جثة هامدة..#خبر_عاجل

عثرت وحدات الحرس البحري بقابس اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الطالب بالتكوين المهني أصيل قفصة والمفقود منذ يوم الثلاثاء الفارط جثّة هامدة على شاطئ قابس.

وقد تعهدت فرقة الأبحاث بقابس المدينة بنقل الجثة وعرضها على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وكان الناطق الرسمي بمحاكم قابس منير عروم قد اكد في تصريح لموزاييك أن شابا من مواليد 1997 يزاول تعليمه بالتكوين المهني بالجهة، أصيل ولاية قفصة كان قد اختفى، مشيرا إلى أنّ ملابسات القضية مازلت مجهولة وليس هناك معلومات دقيقة تجزم اسباب الاختفاء.

وأشار إلى انّ والدي الشاب عثرا على آثار دماء داخل غرفة ابنهما كما وجدا هاتفه.