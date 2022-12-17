لا تفوتوا مباراة المغرب وكرواتيا: تفاصيل النقل التلفزي..

يواجه المنتخب المغربي نضيره منتخب كرواتيا في مباراة ستجمعهما اليوم السبت على الساعة الرابعة بتوقيت تونس من اجل تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية التاريخية للعرب وإفريقيا في مونديال قطر 2022.

وفي مايلي القنوات الناقلة للقاء:

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات أو سهيل سات.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 11054 27500 أفقي 4\3

نايل سات 12604 27500 أفقي 4\3

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على سهيل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

سهيل سات 11566 27500 عمودي 3\2

سهيل سات 11547 27500 عمودي 3\2

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

عرب سات 12379 27500 أفقي 5\6

ما هو تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية؟

يمكن مشاهدة قنوات الكأس الرياضية القطرية من خلال مختلف الأقمار الصناعية أيضًا.

تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

سهيل سات 10770 27500 عمودي 3\4

سهيل سات 10770 27500 أفقي 3\4

نايل سات 11919 27500 أفقي 3\4

عرب سات 12245 27500 عمودي 3\4