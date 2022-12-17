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تعزيزات أمنية مكثّفة وسط العاصمة..

2022/12/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بمناسبة الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، شهد وسط العاصمة حضورا أمنيا مكثفا، وبشكل خاص شارع الحبيب بورقيبة، حيث كانت حركة الجولان عادية وقامت الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات بأحد النزل، لتقديم معطيات إلى وسائل الاعلام وبالتالي الرأي العام، حول سير عمليات الاقتراع بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقد انتشرت قوات أمنية بالزي النظامي والمدني واصطفت بالشارع الرئيسي وقرب مقر وزارة الداخلية سيارات الأمن، بينما كان ممثلو وسائل الإعلام يجرون المقابلات الصحفية ويتلقون البيانات والملاحظات الأولية حول سير هذه الانتخابات التي شهدت انطلاق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا.

يُذكر أن مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات كان أعلن أن نسق الاقبال على التصويت، بُعيد فتح مكاتب الاقتراع بساعة ونصف، كان “ضعيفا جدا”، فيما قالت شبكة “مراقبون” إن المسار الانتخابي “خرق منذ انطلاقه، مختلف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العملية الانتخابية، من استقلالية ومساواة وشفافية ومقروئية

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