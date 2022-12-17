تقلبات منتظرة: الرصد الجوي يحذر في نشرة استثنائية..#خبر_عاجل

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان تكون الأجواء، ليل السبت، مغيمة جزئيا بأغلب المناطق إلى كثيفة السحب بأقصى الشمال مع توقع نزول أمطار متوسطة، صباح الاحد، بولايات بنزرت وجندوبة وباجة، وتكون ضعيفة بولايتي مدنين وتطاوين.

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي في أحدث تحيين له لحالة الطقس نشره، مساء السبت، ان درجات الحرارة ستتراوح الحرارة، هذه الليلة، بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات.

وتهب الرياح، خلال الساعات المقلبة ضعيفة إلى معتدلة لا تتجاوز سرعتها 30 كلم /س و البحر بشكل عام متموج إلى قليل الاضطراب. علما وان الرياح ستكون قوية صباح الاحد بولاية قفصة ومثيرة للرمال بقبلي.