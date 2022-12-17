تراجع عجز الميزانية ب 4ر12 بالمائة، ليبلغ 6ر3 مليار دينار موفى سبتمبر 2022

تراجع عجز الميزانية بنسبة 4ر12 بالمائة، ليبلغ 6ر3 مليار دينار، موفى شهر سبتمبر 2022، حيث كان في مستوى 1ر4 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، الصادرة، السبت، عن وزارة المالية.

ويفسر انخفاض العجز، وفق المصدر ذاته، بارتفاع مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 3ر20 بالمائة، لتبلغ 5ر28 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2022، باعتبار زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 17 بالمائة، اي ما يقارب 26 مليار دينار. علما وان المداخيل الجبائية تمثل 92 بالمائة من اجمالي مداخيل ميزانية الدولة.

وتظهر بيانات وزارة المالية، ان نفقات ميزانية الدولة تطورت، وان كان بنسق اقل، بنسبة 12 بالمائة، لتناهز 31 مليار دينار.

وزادت نفقات التأجير بما يعادل 4 بالمائة لتتجاوز 6ر15 مليار دينار، وهو ما يمثل 4ر50 بالمائة من نفقات الميزانية.

كما ارتفعت نفقات التدخلات بنسبة 4ر41 بالمائة، لتبلغ 3ر8 مليار دينار، اضافة الى ارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين)، بما قدره 2ر16 بالمائة لتناهز 2ر3 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2022

وتراجعت موارد الخزينة، بنسبة 21 بالمائة، لتتقهقر من 2ر13 مليار دينار، موفى سبتمبر 2021، الى قيمة 4ر10 مليار دينار موفى سبتمبر 2022، وخصصت 72 بالمائة من هذه الموارد لسداد اصل الدين.