مرصد شاهد: تسجيل خروقات انتخابية بأريانة لكنها لا ترتقي إلى درجة الجرائم..

قال منسق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات بأريانة ياسين بن خلف إنه تم تسجيل عدة خروقات بمختلف الدوائر الانتخابية بأريانة “لكنها لا ترتقي عموما إلى درجة المخالفات أو الجرائم الانتخابية”.

وأوضح بن خلف في تصريح لـ/وات/ إن هذه الخروقات تتمثل في تواجد عدد من الأفراد يرتدون صدريات تابعة لمترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب وذلك في محيط مدرسة فرحات حشاد بدائرة أريانة المدينة ومدرسة الغزالة بطريق رواد، بما يمثل في اعتقاده محاولات للتاثير على الناخبين.

وأضاف أنه تمت ملاحظة نقص في أعوان الاشراف على مكاتب الاقتراع مقارنة باستفتاء 25 جويلية حين كان عدد الاطار المشرف لا يقل عن رئيس مكتب وثلاثة أعضاء، في حين تم اليوم تسجيل تراجع في هذا العدد إلى حدود رئيس وعضوين وأحيانا رئيس وعضو واحد.

وانتقد منسق مرصد شاهد بأريانة تعمد نائبة رئيس مكتب الاقتراع بمدرسة جعفر 2 “التضييق على عمل ملاحظي المرصد وعدم السماح لهم بالعمل داخل المركز مقابل تساهلها الكبير مع ممثلي المترشحين الذين بلغ عددهم أحيانا حوالي ثلاثة أضعاف عدد الملاحظين”.

كما لاحظ مرصد شاهد بأريانة وجود عدد من شارات المهنية لدى عدد من أعوان المكاتب لا تحمل صورهم الشخصية وغيابها لدى عدد من الأعوان الذين اكتفوا بارتداء صدريات.

وأضاف ياسين خلف أنه تم تسجيل فتح مركزي اقتراع بحوالي ربع ساعة وعشرين دقيقة على غرار إعدادية الوفاء بالغزالة.

وأوضح أن أهم ما تمت ملاحظته هو تدني نسبة الاقبال خاصة في صفوف الشباب التي لم تتجاوز 2 في المائة وعموما 7 في المائة إلى حدود الثالثة بعد الظهر مشيرا في هذا الصدد إلى أن “جل الناخبين هم ممن تجاوزت أعمارهم السبعين سنة” حسب قوله.

وانتقد بن خلف في هذا الصدد امتناع الهيئة الفرعية بأريانة عن مدّ مرصد شاهد خلال فترة ما بعد الظهر بنسب المشاركة في الجهة وبالاحصائيات المتعلقة بالفئات المنتخبة بعد أن كانت تمدهم بها صباحا “بعد تلقيها أوامر من الهيئة المركزية” وفق تصريحه.