المنصري يفجرها ويرد على اتّهام الهيئة بخدمة الرئيس وتغيير الأرقام..#خبر_عاجل

اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي اتهام الهيئة بخدمة رئيس الجمهورية وتغيير الأرقام بالأمر المخجل وفق تعبيره.

وبين المنصري مساء اليوم السبت في تصريح لراديو ديوان اف ام أن الهيئة حتى وإن أرادت فلا يمكنها ذلك لأنها تعمل تحت رقابة القضاء والمجتمع المدني قائلا في هذا الصدد ‘نحن مؤتمنون على أصوات الناس’

كما أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة قامت بما يلزم لإنجاح المسار الانتخابي من جميع الجوانب بما في ذلك التمديد في فترة الحملة التحسيسية عبر وسائل الإعلام الوطنية والارساليات والوسائط الالكترونية وذلك مقارنة ببقية المسارات الانتخابية

كما بين المنصري أن الهيئة مصممة على ألا يفوز إلا الجدير ولن تتوانى في تطبيق القانون حيث ستنكب بداية من يوم الغد على دراسة كل المخالفات والجرائم الانتخابية