تشريعية-نتائج عمليات فرز الأصوات ببعض دوائر هاتين الولايتين..#خبر_عاجل

-ولاية صفاقس
*صفاقس المدينة:
أظهرت النتائج الأولية لدائرة صفاقس المدينة التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين معز برك الله والناصر نجاح بإحرازهما على التوالي 2135 صوتا و1627 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب8024 صوتا.
وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة “الرائد البجاوي” كما يلي:
معز برك الله 2135 صوتا
الناصر نجاح 1627 صوتا
مريم شريف 1355 صوتا
وليد كريشان 1297 صوتا
اميمة الصباحي 828 صوتا
جوهر بن يونس 410 أصوات
مراد الماضي 372 صوتا
*صفاقس الغربية:
أظهرت النتائج الأولية لدائرة صفاقس الغربية التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين صابر المصمودي وسرحان الناصري بإحرازهما على التوالي 2494على صوتا و1241 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب8084 صوتا.
وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات الأولية المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة “الرائد البجاوي” كما يلي:
صابر المصمودي 2494 صوتا
سرحان ناصري 1241 صوتا
أيمن بلفقي 896 صوتا
أحمد الجبال 872 صوتا
سمير الشريف 795 صوتا
مخلص بلعالية 783 صوتا
ناجح بوسنينة 629 صوتا
عادل الزرقاني 374 صوتا
*صفاقس-دائرة عقارب
أظهرت النتائج الأولية لدائرة عقارب التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين شكري البحري وكمال البكاري بإحرازهما على التوالي 1772صوتا و821 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب4190 صوتا.
وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة “الرائد البجاوي” كما يلي:
شكري البحري 1772
كمال بكاري 821
رياض بن كريم 720
نبيل عكاشة 461
رفيق بن دراه 416
-ولاية باجة:
*دائرة مجاز الباب-قبلاط-تستور
اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر، بالدائرة الانتخابية مجاز الباب -قبلاط- تستور، على حصول المترشحين سفيان الطرابلسي (1474 صوتا) ومعز الرياحي (925 صوتا) على اكبر عدد للاصوات، وفيما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.
عدد الناخبين المرسمين بالدائرة: 68472 ناخبا
عدد الاصوت المصرح بها 5959 صوتا
سفيان الطرابلسي 1474 صوتا
معز الرياحي 925 صوتا
فؤاد الماطوسي 899 صوتا
رضا النفزى 657 صوتا
عايدة الطرابلسي 738 صوتا
احمد الهويملي 561 صوتا
شمس الدين الطرابلسي 204: اصوات
فتحي الرياحي 32 صوتا
*باجة الجنوبية-تيبار
اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الجنوبية -تيبار-تبرسق عن حصول المترشحين حاتم القلعي وعواطف الشنيتي على اكبر عدد من الاصوات وفي ما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.
عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 60807
عدد الاصوت المصرح بها 5621
حاتم القلعي 1754 صوتا
عواطف الشنيتي 1310 اصوات
محمد منتصر الوسلاتي 908 اصوات
ايمن غديرة 327 صوتا
نزار الكثيري 422 صوتا
الياس الراجحي 142 صوتا
نزار البوعاني 289 صوتا
الطاهر البوكاري 470 صوتا
*باجة الشمالية:
أسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الشمالية عن مرور المترشحتين خولة الماطوسي وبثينة الغانمي للدور الثاني من الانتخابات وفي ما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.
عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 69024
عدد الاصوت المصرح بها 5182
خولة الماطوسي 1301 صوتا
محمد الغزى 524 صوتا
عماد الحمدى 460 صوتا
فتحية محامدى 437 صوتا
سمير البوعلي 856 صوتا
بثينة الغانمي 944 صوتا
محمد الزاوبي 137 صوتا
مراد العاشوري523 صوتا
*عمدون- نفزة:
اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية عمدون -نفزة عن مرور المترشحين رضا الدلاعي وماهر الفرايحي للدور الثاني من الانتخابات وفيما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الخمسة بالدائرة.
عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 54846
عدد الاصوت المصرح بها 7008
رضا الدلاعي 2432 صوتا
ماهر الفرايحي 1522 صوتا
عاطف الزمالي 910 اصوات
كمال الحمدى 1466 صوتا
مختار الدلاعي 678 صوتا