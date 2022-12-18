تشريعية-نتائج عمليات فرز الأصوات ببعض دوائر هاتين الولايتين..#خبر_عاجل

-ولاية صفاقس

*صفاقس المدينة:

أظهرت النتائج الأولية لدائرة صفاقس المدينة التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين معز برك الله والناصر نجاح بإحرازهما على التوالي 2135 صوتا و1627 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب8024 صوتا.

وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة “الرائد البجاوي” كما يلي:

معز برك الله 2135 صوتا

الناصر نجاح 1627 صوتا

مريم شريف 1355 صوتا

وليد كريشان 1297 صوتا

اميمة الصباحي 828 صوتا

جوهر بن يونس 410 أصوات

مراد الماضي 372 صوتا

*صفاقس الغربية:

أظهرت النتائج الأولية لدائرة صفاقس الغربية التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين صابر المصمودي وسرحان الناصري بإحرازهما على التوالي 2494على صوتا و1241 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب8084 صوتا.

وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات الأولية المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة “الرائد البجاوي” كما يلي:

صابر المصمودي 2494 صوتا

سرحان ناصري 1241 صوتا

أيمن بلفقي 896 صوتا

أحمد الجبال 872 صوتا

سمير الشريف 795 صوتا

مخلص بلعالية 783 صوتا

ناجح بوسنينة 629 صوتا

عادل الزرقاني 374 صوتا

*صفاقس-دائرة عقارب

أظهرت النتائج الأولية لدائرة عقارب التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين شكري البحري وكمال البكاري بإحرازهما على التوالي 1772صوتا و821 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب4190 صوتا.

وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة “الرائد البجاوي” كما يلي:

شكري البحري 1772

كمال بكاري 821

رياض بن كريم 720

نبيل عكاشة 461

رفيق بن دراه 416

-ولاية باجة:

*دائرة مجاز الباب-قبلاط-تستور

اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر، بالدائرة الانتخابية مجاز الباب -قبلاط- تستور، على حصول المترشحين سفيان الطرابلسي (1474 صوتا) ومعز الرياحي (925 صوتا) على اكبر عدد للاصوات، وفيما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.

عدد الناخبين المرسمين بالدائرة: 68472 ناخبا

عدد الاصوت المصرح بها 5959 صوتا

سفيان الطرابلسي 1474 صوتا

معز الرياحي 925 صوتا

فؤاد الماطوسي 899 صوتا

رضا النفزى 657 صوتا

عايدة الطرابلسي 738 صوتا

احمد الهويملي 561 صوتا

شمس الدين الطرابلسي 204: اصوات

فتحي الرياحي 32 صوتا

*باجة الجنوبية-تيبار

اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الجنوبية -تيبار-تبرسق عن حصول المترشحين حاتم القلعي وعواطف الشنيتي على اكبر عدد من الاصوات وفي ما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.

عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 60807

عدد الاصوت المصرح بها 5621

حاتم القلعي 1754 صوتا

عواطف الشنيتي 1310 اصوات

محمد منتصر الوسلاتي 908 اصوات

ايمن غديرة 327 صوتا

نزار الكثيري 422 صوتا

الياس الراجحي 142 صوتا

نزار البوعاني 289 صوتا

الطاهر البوكاري 470 صوتا

*باجة الشمالية:

أسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الشمالية عن مرور المترشحتين خولة الماطوسي وبثينة الغانمي للدور الثاني من الانتخابات وفي ما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.

عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 69024

عدد الاصوت المصرح بها 5182

خولة الماطوسي 1301 صوتا

محمد الغزى 524 صوتا

عماد الحمدى 460 صوتا

فتحية محامدى 437 صوتا

سمير البوعلي 856 صوتا

بثينة الغانمي 944 صوتا

محمد الزاوبي 137 صوتا

مراد العاشوري523 صوتا

*عمدون- نفزة:

اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية عمدون -نفزة عن مرور المترشحين رضا الدلاعي وماهر الفرايحي للدور الثاني من الانتخابات وفيما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الخمسة بالدائرة.

عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 54846

عدد الاصوت المصرح بها 7008

رضا الدلاعي 2432 صوتا

ماهر الفرايحي 1522 صوتا

عاطف الزمالي 910 اصوات

كمال الحمدى 1466 صوتا

مختار الدلاعي 678 صوتا