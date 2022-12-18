عاجل: دور ثان للتشريعية بجميع دوائر هذه الولاية..

لم يتمكن اي مترشح للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر بباجة من الحصول على اغلبية اصوات 50,1 بالمائة وسينتظم دور ثان من الانتخابات بالدوائر الانتخابية الاربع لولاية باجة بين الفائزين باكبر عدد من الاصوات بكل دائرة وذلك بعد البت في المخالفات المرتكبة حسب ما اكداته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة فردوس العرفاوى و المنسق الجهوى سمير العرفاوى لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

ويتوقع ان يكون الدور الثاني للانتخابات التشريعية بباجة بدائرة باجة الشمالية بين المترشحتين خولة الماطوسي التى تحصلت على 1301 صوتا وبثينة غانمي المتحصلة على 944 صوتا .

وبدائرة باجة الجنوبية -تيبار -تستور بين المترشحين حاتم القلعي المتحصل على 1754 صوتا وعواطف الشنتيتى المتحصلة على 1310 اصوات

وبدائرة مجاز الباب- قبلاط – تستور بين معز الرياحي المتحصل على 925 صوتا وبين سفيان الطرابلسي المتحصل على 1474 صوتا

وبدائرة عمدون – نفزة سيكون الدور الثاني بين رضا الدلاعي المتحصل على 2146 صوتا وبين ماهر الفرايحي المتحصل على 1522 صوتا.