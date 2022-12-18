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تشريعية: نتائج عمليات الفرز بولاية الكاف..

2022/12/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت عمليات الفرز شبه النهائية لعمليات التصويت بالدوائر الانتخابية الثلاث بولاية الكاف، التي تقدم فيها 36 مترشحا للانتخابات التشريعية، وفق الاحصائيات التي تحصل عليها صحفي “وات” من الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات التي ختمت محضر الفرز وإحالته على الهيئة المستقلة للانتخابات للتأشير عليه قبل نشر النتائج النهائية لهذا الدور الأول من الانتخابات التشريعية، النتائج التالية:

فوز مهدي بن دوة، وياسر القراري في دائرة الكاف الشرقية والكاف الغربية
فوز توفيق الورتاني ويم المعشاوي بدائرة الدهماني والقصور والسرس والقلعة الخصبة والجريصة
فوز عناد السديري وعياد الجندوبي بالدائرة الانتخابية بساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين ونبر وقلعة سنان

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