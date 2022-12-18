6 مترشحين يمرون الى الدور الثاني بهذه الولاية..

أفرزت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس السبت عن مرور 6 مترشحين إلى الدورالثاني بالدوائر الثلاث بولاية زغوان حسب الإحصائيات التي نشرتها اليوم الهيئة الفرعية بالمكتب المركزي لتجميع النتائج.

وقد أسفرت النتائج عن مرور كل من رياض ملاف بحصوله على 1114 صوتا وزينة جيب الله على 1020 صوتا من جملة 7542 صوتا مصرحا به بدائرة زغوان ـ الزريبة ، ومرور كل من حسام بوقراص بحصوله على 1717 صوتا والناصر الشنوفي على 1488 صوتا من جملة 7517 صوتا مصرحا به بدائرة الفحص ـ بئر مشارقة كما مر إلى الدور الثاني بدائرة الناظور ـ صواف كل جسن بن علي بحصوله على 2097 صوتا وخالد سويد على 959 صوتا وذلك من جملة 7149 صوتا مصرحا به