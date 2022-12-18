هام-تشريعية: نتائج عمليات فرز الأصوات بولاية منوبة..

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، فجر اليوم الأحد، عمليات العد اليدوي والفرز الالي للانتخابات التشريعية، بالدوائر الانتخابية الخمس في ولاية منوبة والتي يبلغ بها عدد المسجلين بالسجل الانتخابي 289.575 شخصا.

وقد أفرزت العملية عن فوز المترشح عن دوار هيشر، علي بوزوزية، أوليا بمقعد بالمجلس النيابي القادم ، باعتبار أن دائرته تضم مترشحين فقط، فيما آلت بقية الدوائر إلى تقدّم المترشحان المحرزان في الدورة الأولى على أكثر عدد من الاصوات في كل دائرة، إلى الدورة الثانية.

وفي ما يلي نتائج المترشحين حسب الترتيب في مختلف الدوائر الإنتخابية

// دائرة طبربة والجديدة والبطان

:1- عبد الرزاق عويدات: 2041 صوتا

2- اسامة الولهازي : 1200 صوتا

3- محمد الهمامي : 902 صوتا

4 – الأزهر الجلاصي : 894 صوتا

5- توفيق الجلالي: 763 صوتا

6- نبيل بنسليمان: 455 صوتا

7- مالك شهيبي : 435 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات : 75,578 الف ناخب وناخبة

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 7281 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة : 9,63 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 6690 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 434 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 157 ورقة

دائرة منوبة

نتائج المترشحين بالترتيب :

1 – اسماء درويش:934 صوتا

2 – عبد الناصر التيجاني: 889 صوتا

3- انيس الماجري : 884 صوتا

4- فوزي الشعباني : 792 صوتا

5 – نجد الخلفاوي : 680 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات: 67,103 الف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 4680 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة 6.97: بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين :4045 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 250 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 185 ورقة

// دائرة دوار هيشر

:1- علي بوزوزية :2317 صوتا

2- شهاب اليحمدي : 1901 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات : 61,246 الف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 4538 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة : 7.40 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:4218 ناخب وناخبة عدد الأوراق الملغاة : 194 ورقةعدد الأوراق البيضاء:126 ورقة

/ دائرة برج العامري المرناقية

نتائج المترشحين بالترتيب :1- صابر الجلاصي : 1163 صوتا 2- مكرم الحنافي:969 صوتا

3- سوسن السلامي : 905 صوتا

4- حبيب الجلاصي : 635 صوتا

5-سامي الهمامي: 601 صوتا

6 -محمد الحمروني : 519 صوتا

7- حامد العرفاوي: 488 صوتا

8- محجوبة الجلاصي :411 صوتا

9- عبد الجليل النوري: 208 صوتا

10- حمزة عوينتي: 193 صوتا

11- ايمن الفرشيشي: 152 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات : 42.052 الف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 6696 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة : 15,93 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 6244 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 334 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 121 ورقة

// دائرة وادي الليل

:1- محمد علي السعيدي: 1166 صوتا

2- مريم الشريف : 1051 صوتا

3- هيفاء العرفاوي: 658 صوتا

4- طارق الخوفي:617 صوتا

5- حاتم الخياري: 596 صوتا

6- منصف بوزازي : 469 صوتا

7 – منال الشرقي : 436 صوتا

8- صلاح الدين بورقعة : 328 صوتا

9- زياد عثماني : 322 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات : 43,671 ألف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 6054 ناخبا وناخبة

نسبة المشاركة : 13.86 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:5644 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 283 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 132ورقة

وتعد هذه النتائج أولية إلى حين البت النهائي في الانذارات والمخالفات وجرائم الخرق الانتخابي التي تعلقت ببعض المترشحين في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية 2022

جهات/ ن ع