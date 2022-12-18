تشريعية: صدور نتائج فرز الأصوات بهذه الولاية..#خبر_عاجل

في ما يلي النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدورة الأولى بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد :
// دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد
عدد المرسمين: 56104 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:7714 صوتا
المرتبة الاولى: عبد الستار زارعي 2925 صوتا
المرتبة الثانية: توهامي عبدولي 1199 صوتا
// دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون
عدد المرسمين: 47742 شخصا
عدد الاصوات المصرح بها: 9359 صوتا
المرتبة الاولى: جلال خدمي 1680 صونا
المرتبة الثانية: مجدي جابلي 1200 صوتا
// دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:
عدد المرسمين: 78253
عدد الاصوات المصرح بها:10183 صوتا
المرتبة الاولى: شفيق زعفوري:951 صوتا
المرتبة الثانية:خليفة الطويل:801 صوتا
// دائرة الرقاب السعيدة اولاد حفوز
عدد المرسمين:64573
عدد الاصوات المصرح بها:11017
المرتبة الاولى: خالد حكيم مبروكي 2693
المرتبة الثانية: العربي القادري 1920
// دائرة سبالة اولاد عسكر جلمة
عدد المرسمين:45411 شخصا
عدد الاصوات المصرح بها: 8259 صوتا
المرتبة الاولى:صالح سالمي 1150 صوتا
المرتبة الثانية:عبد الولى بوبكر 1116 صوتا
// دائرة المكناسي منزل بوزيان المزونة
عدد المرسمين :55904 شخصا
عدد الاصوات المصرح بها:12562 صوتا
المرتبة الاولى:بدر الدين قمودي 3112 صوتا
المرتبة الثانية:علي الفاهم 3001 صوتا