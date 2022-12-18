تشريعية: صدور نتائج فرز الأصوات بهذه الولاية..#خبر_عاجل

في ما يلي النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدورة الأولى بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد :

// دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد

عدد المرسمين: 56104 شخصا

عدد الأصوات المصرح بها:7714 صوتا

المرتبة الاولى: عبد الستار زارعي 2925 صوتا

المرتبة الثانية: توهامي عبدولي 1199 صوتا

// دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون

عدد المرسمين: 47742 شخصا

عدد الاصوات المصرح بها: 9359 صوتا

المرتبة الاولى: جلال خدمي 1680 صونا

المرتبة الثانية: مجدي جابلي 1200 صوتا

// دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:

عدد المرسمين: 78253

عدد الاصوات المصرح بها:10183 صوتا

المرتبة الاولى: شفيق زعفوري:951 صوتا

المرتبة الثانية:خليفة الطويل:801 صوتا

// دائرة الرقاب السعيدة اولاد حفوز

عدد المرسمين:64573

عدد الاصوات المصرح بها:11017

المرتبة الاولى: خالد حكيم مبروكي 2693

المرتبة الثانية: العربي القادري 1920

// دائرة سبالة اولاد عسكر جلمة

عدد المرسمين:45411 شخصا

عدد الاصوات المصرح بها: 8259 صوتا

المرتبة الاولى:صالح سالمي 1150 صوتا

المرتبة الثانية:عبد الولى بوبكر 1116 صوتا

// دائرة المكناسي منزل بوزيان المزونة

عدد المرسمين :55904 شخصا

عدد الاصوات المصرح بها:12562 صوتا

المرتبة الاولى:بدر الدين قمودي 3112 صوتا

المرتبة الثانية:علي الفاهم 3001 صوتا