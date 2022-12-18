نجيب الشابي يدعو الى انتخابات رئاسية مبكرة..

وصف المتحدّث باسم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، ما حدث يوم أمس، في علاقة بالانتخابات التشريعيّة، “زلزال” بأتّم معنى الكلمة، وستكون له تداعيات خطيرة جدّا على المجتمع التونسي، على المدى القريب، وفق قوله.

واعتبر الشابي في تصريح لموزاييك اليوم الأحد أنّ الشعب التونسي أدار ظهره لرئاسة الدولة التي أصبحت عاجزة عن إدارة شؤونه، وهو ما يستدعي وفق تقدير الشابي، إخلاء رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، مكانه لمن هو أكثر وأقدر شرعيّة منه، وأكثر احتراما للقانون والدستور، ويكون ذلك عبر انتخابات رئاسيّة يشرف عليها قاضٍ محمول على الحياد والاستقامة، حسب تعبيره.