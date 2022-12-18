عاجل: 6 دوائر بهذه الولاية تمر للدور الثاني للتشريعية..

تأكد المرور للدور الثاني في الانتخابات التشريعية الحالية المقرر ليوم 29 جانفي المقبل 2023، بست (06) دوائر انتخابية ببنزرت وفق ما أفضت إليه عمليتي فرز وإحصاء نتائج عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية 2022، الجارية حاليا بالمكتب المركزي لتجميع النتائج بفضاء المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت.

وتشمل الدوائر الست المذكورة كل من دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف، بحسب تاكيد المكلف بالاعلام بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت عبد الرحمان رابح.

وأشار ذات المصدر إلى أن أعمال فرز وإحصاء الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال عملية الاقتراع يوم أمس السبت، تجري بنسق طبيعي وسط حضور ملاحظي المترشحين وممثلي عدد من أعضاء الهيئات الرقابية على غرار شبكة مراقبون وشاهد ومركز كارتر لمراقبة الانتخابات.

يشار إلى أنّه تمّ الى حدود الساعة الثانية ظهرا (14:00) استكمال فرز وإحصاء النتائج الأولية بثلاث دوائر وهي دائرة ماطر أوتيك ، التي تم فيها احصاء 4512 صوتا مصرحا به توزعت بين كل من المترشحين احمد السعيداني الذي تحصل على 1408صوتا وسمير بالمومن الذي تحصل على 983صوتا وجلال التهامي وتحصل على 857 صوتا، ووليد حبابو وتحصل على 688 صوتا وحبيب الرزقي وتحصل على 576صوتا ،بينما بلغ عدد الاوراق الملغاة 330 ورقة وعدد الاوراق البيضاء 133ورقة .

وبدائرة بنزرت الشمالية تم استكمال أولي لفرز وإحصاء الأصوات الانتخابية التي احتل فيها المترشح سامي السيد المرتبة الاولى بجملة أصوات تعادل 2565 صوتا أمام منافسته الوحيدة في الدائرة فاطمة الربيعي التي نالت ثقة 1744ناخبا، بينما تم إحصاء 292 ورقة ملغاة و186 ورقة بيضاء ليبلغ إجمالي الأصوات المصرح بها في الدائرة 4309 صوتا .

كما تم استكمال إحصاء النتائج الأولية بدائرة بنزرت الجنوبية التي تم فيها احتساب 3414صوتا مصرحا به، توزعت مابين المترشحين الخمسة في الدائرة ،حيث تحصل المترشح فتحي المشرقي على 732 ،وعلي الجميعي على 729صوتا ،واحمد الذوادي على 707،ونوال المعلاوي على 663صوتا ،والمنجي السعيداني على 583صوتا ،بينما عدد الاوراق الملغاة بلغ 188ورقة وعدد الاوراق البيضاء بلغ 77ورقة .

يشار إلى أن النسبة العامة للأصوات المشاركة في الانتخابات التشريعية لنهار اليوم في الدائرة الانتخابية لولاية بنزرت 8.94 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين في الدائرة ، وتمثل عدديا ما يوازي 43139 شخصا منهم 29941 ذكور والبقية أي 16298 إناث، بحسب تصريح سابق لرئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش.