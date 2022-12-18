عاجل: مترشح عن هذه الدائرة يفوز بمقعد في البرلمان القادم بغالبية الاصوات..

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2022/12/18 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الشريعيّة بالدائرة الانتخابية بفوشانة، وفق ما جاء في اللوحات البيانية بمركز التجميع للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، فوز المترشح مراد الخزامي بمقعد نيابي بحصوله على 2231 صوتا وهو ما يمثل الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة والبالغ عددها 3997 صوتا.
وتوزعت النتائج المتحصل عليها من قبل المترشحين، بعد ان قام اعوان الهيئة بتجميع وإحصاء نتائج جميع مكاتب ومراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بفوشانة، وحسب البيانات الاولية للهيئة على النحو التالي:
مراد الخزامي 2231 صوتا
سوسن الجبالي 1766 صوتا

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