جندوبة-تشريعيّة: مرور مترشحين اثنين عن دوائر جندوبة وطبرقة-عين دراهم وغار الدماء-وادي مليز الى الدور الثاني

أظهرت نتائج عمليات الفرز اليدوي لأصوات المقترعين في الانتخابات التشريعيّة بالدائرة الانتخابية طبرقة-عين دراهم من ولاية جندوبة مرور المترشحين هدى السومري ومحمد اليحياوي للدور الثاني، وذلك بحصول الأولى، وهي إطار بوزارة الثقافة وصحفية مواطنة وناشطة سابقة بحركة الشعب على 1604 أصوات، وحصول المترشّح الثاني، وهو أستاذ ومسؤول نقابي سابق ومرشح حراك 25 جويلية، على 1492 صوتا.

وفي الدائرة الانتخابية جندوبة، مرّ الى الدور الثاني حاتم الهواوي وهو معلم ومدير مدرسة وناشط بالمجتمع المدني سبق له الترشح في الانتخابات التشريعية بعد 2011 وذلك بحصوله على 2554 صوتا مقابل 1117 صوتا لفائدة حسن العيادي وهو أستاذ تعليم ثاني متقاعد ومسؤول نقابي سابق ومرشح حركة الشعب بجندوبة.

اما الدائرة الانتخابية غار الدماء وادي-مليز فقد مرّ الى الدور الثاني كل من رؤوف الفقيري أستاذ تعليم ثانوي وناشط بالمجتمع المدني ورئيس بلدية القلعة-ورغش-فرقصان وذلك بحصوله على 1949 صوتا مقابل 1305 أصوات لفائدة عبد اللطيف المرزوقي مرشح حراك 25 جويلية.

وبالدائرة الانتخابية بوسالم-بلطة بوعوان مرّ الى الدور الثاني كل من صلاح الفرشيشي وسامي الصكوحي، فيما ضمن محسن الهرمي المترشح بالدائرة الانتخابية جندوبة الشمالية -فرنانة مقعدا بالبرلمان المرتقب وذلك بعد حصوله على نحو 51,89 بالمائة من مجموع الأصوات.