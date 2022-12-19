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عاجل-ضغط كبير على أقسام الاستعجالي وأسرة الانعاش بالمستشفيات: بوجدارية يكشف ويحذر..

2022/12/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الدكتور رفيق بوجدارية رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي انه وللاسبوع الثالث على التوالي هناك ضغط على اقسام الاستعجالي وأقسام الانعاش بالمستشفيات مشيرا الى ان الضغط ارتفع على الاستعجالي بنسبة 45 بالمائة وبنسبة 8 مرات بالنسبة لأقسام الانعاش.

وبين بوجدارية اليوم الاثنين في تصريح لاذاعة موزاييك ان هناك ضغط كبير على مستشفى الأطفال بباب سعدون مرجحا ان يكون متحور القريب الجديد هو السبب خاصة في ظل عدم اقبال المواطنين المصابين بامراض مزمنة والحوامل على التلقيح ضد القريب وفق تعبيره.

وأشار الى ان أسرة الانعاش تجاوزت طاقة استيعابها مما اضطرهم الى القيام بالتنفس الاصطناعي للمرضى في أقسام الاستعجالي.

وحذر بوجدارية من عودة لانتشار متحور اومكرون منتصف شهر جانفي القادم داعيا المواطنين الى القيام بالتلاقيح الجديدة لكورونا كما دعا المصابين بامراض مزمنة الى القيام بالتلقيح ضد “القريب”.

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