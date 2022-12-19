الحماية المدنية تكشف تفاصيل حادث المرور الذي أودى بحياة جميلة الكسيكسي وشقيقتها

أسفر حادث مرور أليم، جدّ صباح اليوم الاثنين، في الطريق السيارة تونس-صفاقس على مستوى النقطة الكيلومترية 243 مرجع نظر ولاية صفاقس، عن وفاة النائبة السابقة بمجلس النواب جميلة دبيش كسيكسي وشقيقتها.

ورجّح المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، حاتم بوبكري، في تصريح لـ”وات”، أنّ الحادث لم يكن ناتجا عن اصطدام سيارة الضحيّة بسيارة أخرى، باعتبار أنه تم العثور في مكان الحادث على سيارة النائبة السابقة فقط.

وأشار إلى أن حرس المرور الوطني قد تولى نقل جثتيْ الضحيتين، اللتين لقيتا حتفهما على عين المكان، الى قسم الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

يذكر أن الفقيدة جميلة دبيش كسيكسي فازت بمقعد بمجلس نواب الشعب في انتخابات 26 أكتوبر 2014 عن حزب حركة النهضة بدائرة ولاية أريانة الانتخابية.