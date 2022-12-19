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عاجل: بالأسماء..الالغاء الكلي للأصوات التي تحصل عليها هؤولاء المترشحين..

2022/12/19 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

اعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء اليوم خلال ندوة صحفية للاعلان عن للنتائج الاولية للانتخابات التشريعية أنه تقرّر الإلغاء الكلي لأصوات عدد من المترشحين بسبب ارتكابهم لجملة من المخالفات والجرائم الانتخابية.

وقد تقرر الالغاء الكلي للاصوات التي تحصل عليها المترشح للانتخابات التشريعية سليم حراقة عن دائرة منزل بورقيبة-تينجة (بنزرت) وعددها 1890 صوت.

ووفق بوعسكر فقد تقرر ايضا في نابل 2 الإلغاء الكلي للأصوات المتحصل عليها المترشّح عبد القادر بن زينب عن دائرة سليمان وعددها 3250 صوت.

وتمّ أيضا الالغاء الكلي للأصوات المتحصل عليها المترشّح سيف الدين الفهري بدائرة العمران الأعلى (تونس 2) وعددها 1160 صوت وذلك بسبب تدليس التزكيات.

كما تقرر الالغاء الكلي لأصوات في المكتب 2 مارس 1934 بسيدي بوسعيد عن دائرة مرسى-قرطاج .

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