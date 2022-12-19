إحالة 125 شكاية على النيابة العمومية تعلقت بشبهة جريمة انتخابية

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، إحالة 125 شكاية على النيابة العمومية تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أثناء ندوة صحفية عقدتها الهيئة مساء اليوم الإثنين للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن وحدات الرصد التابعة لها أحصت 1763 مخالفة أثناء الحملة الانتخابية وأن مجلس الهيئة اتخذ 1342 إجراء تعلق بالخصوص بالتنبيه أو لفت النظر أو الإزالة أو الإحالة على النيابة العمومية.

ورصدت وحدة الأنشطة الميدانية أكبر عدد من المخالفات بتسجيلها 1052 مخالفة، تليها وحدة رصد وسائل التواصل الاجتماعي ورصد الفضاء المفتوح التي سجلت 587، في ما سجلت وحدة رصد وسائل الإعلام البصرية 75 مخالفة وسجلت وحدة رصد وسائل الإعلام السمعية 11 مخالفة أما وحدة رصد وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية فقد أحصت 38 مخالفة.

وأضاف أن الهيئات الفرعية وأعوان مراقبة الحملة في كامل تراب الجمهورية رصدت عددا من المخالفات أهمها 249 مخالفة بخصوص التعليق خارج الأماكن المخصصة و234 مخالفة تتعلق بتمزيق معلقات انتخابية و232 نشاط غير مصرح به بالإضافة إلى عدم احترام آجال الإعلام بالنشاط الانتخابي واستخدام أطفال لأغراض دعائية أثناء الحملة الانتخابية.