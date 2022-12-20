بالأسماء: قائمة المترشحين الفائزين بمقاعد في البرلمان القادم..#خبر_عاجل

اعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات خلال ندوة صحفية مساء الاثنين 19 ديسمبر 2022 عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية.
وفي ما يلي قائمة الفائزين بمقاعد في البرلمان القادم:
منوبة:
منوبة – دوار هيشر: علي بوزوزيّة
تونس1:
باب بحر سيدي البشير: عادل البوسالمي
باب سويقة المدينة: آمال المؤدب
تونس2:
حلق الوادي: هشام حسني
حي الخضراء-المنزه: ثابت العابد
أريانة:
أريانة المدينة: نجلاء اليحياني
سكرة2: فاتن النصيبي
رواد1: أيمن البوغديري
رواد2: عبد الحليم بوسمة
قلعة الأندلس– سيدي ثابت: فيصل الصغير
بن عروس:
المروج-بئر القصعة: ماهر بوبكر الحضري
المروج- فرحات حشاد: وجدي الغاوي
رادس- مقرين: إبراهيم بودربالة
فوشانة: مراد خزامي
بنزرت:
بنزرت الشمالية: سامي السيد
جندوبة:
جندوبة الشمالية-فرنانة: محسن هرمي
سوسة:
سيدي الهاني-القلعة الصغرى: محمود العامري
الزاوية-القصيبة-الثريات: يوسف التومي
مدنين:
جربة- حومة السوق: غسان يامون
بني خداش: عبد السلام الحمروني
النتائج الأولية بالدوائر الانتخابية بالخارج
فرنسا 2: عمر البرهومي
فرنسا 3: رياض جعيدان
إيطاليا: سامي بن عبد العالي