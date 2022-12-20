بالأسماء: قائمة المترشحين الفائزين بمقاعد في البرلمان القادم..#خبر_عاجل

اعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات خلال ندوة صحفية مساء الاثنين 19 ديسمبر 2022 عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية.

وفي ما يلي قائمة الفائزين بمقاعد في البرلمان القادم:

منوبة:

منوبة – دوار هيشر: علي بوزوزيّة

تونس1:

باب بحر سيدي البشير: عادل البوسالمي

باب سويقة المدينة: آمال المؤدب

تونس2:

حلق الوادي: هشام حسني

حي الخضراء-المنزه: ثابت العابد

أريانة:

أريانة المدينة: نجلاء اليحياني

سكرة2: فاتن النصيبي

رواد1: أيمن البوغديري

رواد2: عبد الحليم بوسمة

قلعة الأندلس– سيدي ثابت: فيصل الصغير

بن عروس:

المروج-بئر القصعة: ماهر بوبكر الحضري

المروج- فرحات حشاد: وجدي الغاوي

رادس- مقرين: إبراهيم بودربالة

فوشانة: مراد خزامي

بنزرت:

بنزرت الشمالية: سامي السيد

جندوبة:

جندوبة الشمالية-فرنانة: محسن هرمي

سوسة:

سيدي الهاني-القلعة الصغرى: محمود العامري

الزاوية-القصيبة-الثريات: يوسف التومي

مدنين:

جربة- حومة السوق: غسان يامون

بني خداش: عبد السلام الحمروني

النتائج الأولية بالدوائر الانتخابية بالخارج

فرنسا 2: عمر البرهومي

فرنسا 3: رياض جعيدان

إيطاليا: سامي بن عبد العالي