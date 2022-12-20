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شبكة مراقبون تؤكد أن هيئة الانتخابات ارتكبت خطأ في اعلان نتائج دائرة مجاز الباب-قبلاط-تستور

2022/12/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة


أفادت شبكة “مراقبون” بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت خطأ خلال ندوتها الصحفية للإعلان عن النتائج الأولية مساء أمس الاثنين.

وأوضحت في بيان أصدرتهه اليوم الثلاثاء، أن الخطأ يتمثل في إعلان نتائج دائرة مجاز الباب – قبلّاط – تستور (ولاية باجة)، حيث أعلنت عن مرور المترشّح فؤاد الماطوسي إلى الدّور الثاني (المتحصل على المرتبة الثالثة ب 899 صوت) في حين ان المترشح معزّ الرّياحي هو من تحصل على المرتبة الثانية ب 925 صوت كما تبينه ورقة كشف نتائج مركز الجمع بالدائرة الانتخابيية.

وطالبت “مراقبون” الهيئة بإصلاح الخطأ وبالاعلان عن النتيجة الصّحيحة، وبنشر محاضر الفرز بالتفصيل وعلى مستوى مكاتب الإقتراع في أسرع الآجال.

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