يحول وجهة 4 فتيات ويحاول اغتصابهن داخل غابة: تفاصيل ومعطيات صادمة..

أفادت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ أمس، بأنه على إثر تعمّد أحد المنحرفين تحويل وجهة 4 فتيات في محاولة لإدخالهن عنوة لإحدى الغابات بجهة المروج الثالث، حيث عمد المعني إلى تعنيفهن وتهديدهن بآلة حادة مما تمكن من إحداهن إثر تجريدها من ملابسها وافتكاك مبلغ مالي قدره 150 دينار، وشروعه في مفاحشة أخرى وافتكاك نقود الثالثة لولا تفطن أحد المارة، أين لاذ بالفرار.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات وبتكثيف التحريات الميدانية بعد إدلائهن بأوصاف الجاني، أمكن الإشتباه في أحد الأنفار أصيلي الجهة، بمداهمة محل سكناه والقبض عليه تم عرض المعني على المتضررات اللاّتي تعرفن عليه من الوهلة الأولى، كما تم حجز ذات الملابس بمنزله التي كان يرتديها ساعة الواقعة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية ببن عروس، أذن بالإحتفاظ به من أجل “تحويل وجهة أنثى غصبا واغتصابها وافتكاك متاع الغير باستعمال آلة حادة والإعتداء بالعنف المادي” والأبحاث متواصلة.