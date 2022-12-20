استقالة ثالثة من التيار الديمقراطي..

أعلن القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي استقالته من الحزب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”.

وقال الحامدي: ”أؤكّد قناعتي الراسخة بالديمقراطية الاجتماعية خيارا امثل لمستقبل البلاد.. أنا على يقين بأن الحياة الحزبية هي عماد الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والشعبوية”.

ويرى الحامدي أنّ ”أحزاب العائلة الديمقراطية في حاجة إلى مراجعة عميقة للتصورات وأساليب العمل واشكال التنظيم وسبل التجذر في الاوساط الشعبية.. وأنّه سيواصل العمل من أجل بناء حالة سياسية وتنظيمية ديمقراطية اجتماعية جادة ووازنة وانفتاحه على كل جهد في هذا الاتجاه.”

ويذكر أنّ استقالة الحامدي هي الاستقالة الثالثة من الحزب منذ صباح اليوم.